Михнов: игроки «Северстали» часто теряют концентрацию в третьих периодах

Нападающий «Северстали» Алексей Михнов прокомментировал победу в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги со «Спартаком» (4:2).

«У нас есть проблема с игрой в третьих периодах. Мы часто теряем концентрацию или просто не верим в свои силы. Сегодня после пропущенных двух шайб собрались и дальше отыграли очень уверенно. Не давали сопернику атаковать наши ворота, создавать моменты. В итоге забросили и выстояли. Думаю, сегодняшней игрой мы сломаем эту традицию.

При счёте 3:0 задача была продолжать играть и ни в коем случае не отдавать инициативу сопернику. Но секундная расслабленность: пропустили один гол, тут же второй. Вот этот отрезок, когда мы отдали инициативу. Дальше мы уже взяли себя в руки и выстояли.

Любая победа придаёт уверенность. Позитивный настрой должен передаться на следующую игру. Сейчас любой матч мы должны играть только на победу, а там уже как сложится», — приводит слова Михнова пресс-служба «Северстали».