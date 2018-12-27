Чехия в овертайме обыграла Швейцарию на старте МЧМ-2019

Сборная Чехии нанесла поражение команде Швейцарии в первом туре группового этапа молодёжного чемпионата мира — 2019, обыграв соперников со счётом 2:1 ОТ (0:0, 1:1, 0:0, 1:0).

Календарь молодёжного чемпионата мира 2019 года

Счёт в середине второго периода открыл нападающий швейцарской сборной Нандо Эггенбергер, реализовав большинство. Спустя 2 минуты Мартин Каут сумел восстановить равновесие. Победу сборной Чехии принёс точный бросок защитника Давида Кваснички на первой минуте овертайма.

Во втором туре сборная Чехии встретится с хоккеистами из России, а команда Швейцарии сыграет со сборной Канады.

Молодёжный чемпионат мира проходит с 27 декабря 2018 года по 6 января 2019-го в Ванкувере и Виктории.