Показать ещё Все новости
Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0)
Главная / Хоккей /

Чехия в овертайме обыграла Швейцарию на старте МЧМ-2019

Чехия в овертайме обыграла Швейцарию на старте МЧМ-2019
Хоккей / МЧМ по хоккею 2019

Сборная Чехии нанесла поражение команде Швейцарии в первом туре группового этапа молодёжного чемпионата мира — 2019, обыграв соперников со счётом 2:1 ОТ (0:0, 1:1, 0:0, 1:0).

Календарь молодёжного чемпионата мира 2019 года

Счёт в середине второго периода открыл нападающий швейцарской сборной Нандо Эггенбергер, реализовав большинство. Спустя 2 минуты Мартин Каут сумел восстановить равновесие. Победу сборной Чехии принёс точный бросок защитника Давида Кваснички на первой минуте овертайма.

Во втором туре сборная Чехии встретится с хоккеистами из России, а команда Швейцарии сыграет со сборной Канады.

Молодёжный чемпионат мира проходит с 27 декабря 2018 года по 6 января 2019-го в Ванкувере и Виктории.

U20 ЧМ-2019
27 декабря 2018, четверг. 00:00 МСК
Чехия U20
2:1
0:0, 1:1, 0:0, 1:0
Швейцария U20
0:1 – Эггенбергер (Лойенбергер, Курашев) – 27:45 (5x4), 1:1 – Каут (Нечас, Галвас) – 29:02 (5x5), 2:1 – Квасничка (Каут, Махала) – 60:52 (3x3)
Комментарии (0)
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент