М. Третьяк: жаль, что не получилось воспользоваться шансом в рижском «Динамо»

Голкипер «Звезды» Максим Третьяк прокомментировал своё возвращение в родной клуб и оценил недолгий период в рижском «Динамо».

«Команда мне давно знакома. Можно сказать, всю жизнь здесь. Плюс ребята помогли адаптироваться, поэтому никакого дискомфорта не испытываю. Стоит сказать большое спасибо партнёрам по команде — во многом им принадлежит заслуга в том, что я смог хорошо себя проявить в первых матчах. Да, я сыграл с «Барсом» на «ноль», но очень хорошо себя проявила оборона. Как без вратаря нет хорошей обороны, так и наоборот. У нас хорошая команда, все выполняют тренерскую установку, и, когда всё складывается, получается положительный результат. Надо продолжать работать дальше.

«Динамо»? Был хороший шанс — жаль, что не получилось им воспользоваться, но нужно двигаться дальше. Жизнь продолжается, и надо принять как есть то, что случилось. Не думать о прошлом, а выходить и играть дальше. Что бы там в Риге ни произошло, оно к лучшему.

Я сделал всё, что мог. Повторюсь — дальше сложилось как сложилось. Наверное, можно было ещё лучше где-то себя проявить. Что ж, это будет уроком на будущее — нужно ещё больше работать и лучше играть, чтобы пробиться в состав серьёзного клуба», — приводят слова Третьяка «Известия».

В нынешнем сезоне КХЛ Третьяк провёл один матч в составе рижского клуба. 7 октября он вышел на лёд в игре с «Сибирью» (3:6) и пропустил две шайбы после 14 бросков по своим воротам. Голкипер вступил в игру по ходу второго периода и не справился с первым же броском.

Третьяк является воспитанником «армейской» спортшколы. В 2012 году он дебютировал за «Красную Армию» в МХЛ. В составе молодёжной команды Максим провёл 82 матча, в которых одержал 41 победу, отразив 89,7% бросков и пропуская в среднем 2,79 шайбы за игру.