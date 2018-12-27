В матче МЧМ США — Словакия не было реализовано два штрафных броска

Сборная США в матче первого тура группового этапа молодёжного чемпионата мира, проходящего в Канаде, оказалась сильнее команды Словакии, выиграв со счётом 2:1 (0:0, 0:1, 2:0).

Команды не реализовали по одному штрафному броску в течение встречи. На 34-й минуте не смог отличиться форвард сборной США Джейсон Робертсон, на 54-й возможность сравнять счёт имел Андрей Кукуча.

Посмотреть видео нереализованных буллитов можно в «твиттере» NHL Network.

Во втором туре сборная США встретится с хоккеистами из Казахстана, а команда Словакии сыграет со сборной Швеции.

Молодёжный чемпионат мира проходит с 27 декабря 2018 года по 6 января 2019-го в Ванкувере и Виктории.