Сборная США стартовала на МЧМ-2019 с победы над соперниками из Словакии

Сборная США в матче первого тура группового этапа молодёжного чемпионата мира, проходящего в Канаде, оказалась сильнее команды Словакии, выиграв со счётом 2:1 (0:0, 0:1, 2:0).

Календарь молодёжного чемпионата мира 2019 года

Счёт в концовке второго периода открыл защитник сборной Словакии Марек Коренчик, однако большего словаки не добились. В начале заключительного отрезка Мики Андерсон сумел восстановить равновесие, реализовав большинство. Спустя 3 минуты Эван Барратт принёс американцам победу.

Во втором туре сборная США встретится с хоккеистами из Казахстана, а команда Словакии сыграет со сборной Швеции.

Молодёжный чемпионат мира проходит с 27 декабря 2018 года по 6 января 2019-го в Ванкувере и Виктории.