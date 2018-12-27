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Сборная США стартовала на МЧМ-2019 с победы над соперниками из Словакии

Сборная США стартовала на МЧМ-2019 с победы над соперниками из Словакии
Хоккей / МЧМ по хоккею 2019

Сборная США в матче первого тура группового этапа молодёжного чемпионата мира, проходящего в Канаде, оказалась сильнее команды Словакии, выиграв со счётом 2:1 (0:0, 0:1, 2:0).

Календарь молодёжного чемпионата мира 2019 года

Счёт в концовке второго периода открыл защитник сборной Словакии Марек Коренчик, однако большего словаки не добились. В начале заключительного отрезка Мики Андерсон сумел восстановить равновесие, реализовав большинство. Спустя 3 минуты Эван Барратт принёс американцам победу.

Во втором туре сборная США встретится с хоккеистами из Казахстана, а команда Словакии сыграет со сборной Швеции.

Молодёжный чемпионат мира проходит с 27 декабря 2018 года по 6 января 2019-го в Ванкувере и Виктории.

U20 ЧМ-2019
27 декабря 2018, четверг. 02:30 МСК
США U20
2:1
0:0, 0:1, 2:0
Словакия U20
0:1 – Коренчик (Лишка) – 37:17 (5x5), 1:1 – Андерсон (Хьюз) – 41:22 (5x4), 2:1 – Барратт (Мэдден, Кейтс) – 45:42 (5x5)
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