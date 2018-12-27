Канада забросила 14 шайб Дании на старте МЧМ-2019

Молодёжная сборная Канады в первом туре группового этапа домашнего чемпионата мира разгромила команду Дании со счётом 14:0. Особо результативным вышел третий период, в котором в воротах гостей побывало шесть шайб.

Покер оформил Максим Комтуа, хет-триком отметился Морган Фрост, дубли на счету Оуэна Типпета и Бретта Лисона, также голы в активе Джека Студнички, Джарета Андерсона-Долана и Маккензи Энтвистла. Только Алексис Лафренье и Ноа Добсон не смогли набрать очков в составе канадской сборной.

На 42-й минуте Филлип Шульц мог размочить счёт, но не реализовал штрафной бросок. Вратарь датчан Мадс Сёгор был заменён на Вильяма Рёрта после 11 пропущенных шайб.

Во втором туре сборная Канады встретится со Швейцарией, датчане – с россиянами.

Молодёжный чемпионат мира проходит с 27 декабря 2018 года по 6 января 2019-го в Ванкувере и Виктории.