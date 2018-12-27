На Кубке Шпенглера на скамейках штрафников установили самолётные кресла

Вчера, 26 декабря, в Швейцарии стартовал традиционный предновогодний турнир Кубок Шпенглера. Из российских клубов участие в турнире принимает магнитогорский «Металлург». Команда Йозефа Яндача в дебютном матче в Давосе переиграла «Оцеларжи Тршинец». Игра закончилась со счётом 2:1 Б в пользу российской команды.

На Кубке Шпенглера на скамейках штрафников установили самолётные кресла. Это одна из давних традиций турнира.

Фото также можно посмотреть в «твиттере» Сту Брэдона.

В группе с «Магниткой» и «Оцеларжи Тршинец» также выступает финский клуб «КалПа». Уральцы встретятся со скандинавской командой 28 декабря. В другую группу попали швейцарский «Давос», сборная Канады и немецкий клуб «Томас Сабо Айс Тайгерс». Во втором матче первого игрового дня канадская команда победила «Давос» (2:1).