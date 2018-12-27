Типпетт — о 14:0: сборная Канады в нападении может сделать всё, что захочет

Нападающий сборной Канады Оуэн Типпетт прокомментировал победу над Данией (14:0) в первом туре группового этапа молодёжного чемпионата мира — 2019.

«Сегодняшняя игра показала, что мы можем сделать всё, что хотим в нападении. Мы можем забивать не только одним звеном или двумя, но и всеми. Игра в новогоднюю ночь будет потрясающей и с каждой игрой, которая к ней ведёт, мы будем стараться быть всё более и более уверенными.

Тут нужно вырабатывать хорошие привычки. Если перестанешь жать на газ, это может стать привычкой, поэтому нам нужно было забивать всё больше и больше голов. С точки зрения атаки такая игра нас делает увереннее, а факт, что мы не пропустили, добавляет уверенности в защите», — цитирует Типпетта Sport24.