«Авангард» обменял Жукенова в «Кузню», взамен получив права на Ватанена

«Авангард» обменял нападающего Дмитрия Жукенова в новокузнецкий «Металлург», получив взамен спортивные права на форварда Юусо Иконена и защитника Сами Ватанена, информирует официальный сайт ВХЛ.

21-летний Жукенов является воспитанником омского хоккея. Осенью он перебрался в чешскую лигу, где в данный момент выступает за «Хавиров». В шести матчах регулярного чемпионата второй чешской лиги он забросил одну шайбу. За карьеру в КХЛ в активе Дмитрия 1 (1+0) очко в 15 матчах.

27-летний Ватанен играет в НХЛ за «Нью-Джерси Дэвилз». В 32 матчах нынешней регулярки Сами забросил 2 шайбы и сделал 11 результативных передач. «Кузня» получила права на Сами, выбрав его под вторым номером на драфте КХЛ-2010.

23-летний Иконен — форвард системы «Вашингтон Кэпиталз». Сезон-2018/19 Юусо проводит в фарме «Вашингтона» — «Херши Бирз», на его счету 6 (1+5) очков в 20 матчах регулярного первенства АХЛ.