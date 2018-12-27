«Салават Юлаев» совершил обмен с питерским «Динамо»

«Салават Юлаев» и клуб ВХЛ «Динамо» (Санкт-Петербург) обменялись нападающими, уфимцы получили форварда Дениса Никулина за его коллегу по амплуа Кристиана Афанасьева, информирует официальный сайт Континентальной хоккейной лиги.

В этом сезоне 19-летний Никулин забросил 4 шайбы и сделал 18 результативных передач в 38 матчах регулярного чемпионата МХЛ, выступая за молодёжную команду «Динамо».

20-летний Афанасьев набрал 5 (3+2) очков в 17 матчах «регулярки ВХЛ за «Торос», а также отметился 3 (1+2) баллами в 4 играх МХЛ за «Толпар». Кристиан родился в Мексике.

Сегодня, 27 декабря, завершается период дозаявок, по окончании которого клубы больше не смогут производить обмены или заключать контракты с новыми игроками.