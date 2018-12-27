Якубов: у Пестушко есть лидерские качества, он передаст опыт игрокам «Барса»

Генеральный менеджер казанского «Ак Барса» Рафик Якубов прокомментировал подписание контракта с нападающим Максимом Пестушко. Функционер сообщил, что форвард будет выступать за команду ВХЛ «Барс».



«Максим Пестушко – хоккеист с большим опытом игры на высоком уровне, обладающий сильными лидерскими качествами. Средний возраст игроков «Барса» – 21 год, по меркам ВХЛ это молодая команда, и ей необходим взрослый игрок, который сможет передать свой опыт молодёжи и показать пример правильного отношения к работе», — приводит слова Якубова официальный сайт «Ак Барса».



Напомним, недавно Пестушко покинул череповецкую «Северсталь», расторгнув контракт по обоюдному соглашению сторон. Максим в составе «Северстали» провёл четыре игры и не набрал очков, заработав полезность «-1».