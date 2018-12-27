Максим Пестушко перешёл в «Ак Барс»

Нападающий Максим Пестушко стал игроком казанского «Ак Барса», информирует официальный сайт Континентальной хоккейной лиги. 33-летний хоккеист подписал с командой однолетний двухсторонний контракт.



Напомним, недавно Пестушко покинул череповецкую «Северсталь», расторгнув контракт по обоюдному соглашению сторон. Максим в составе «Северстали» провёл четыре игры и не набрал очков, заработав полезность «-1».



Ранее от услуг Пестушко отказались в московском «Динамо». 9 ноября Максим подписал пробный контракт, в рамках которого провёл три официальных встречи. За отведённый период игрок результативных баллов не набрал. По окончании просмотрового соглашения Пестушко не было предложено полноценного сотрудничества.

В «Динамо» едет первый хоккеист из Чечни! Закрытие трансферного окна в КХЛ. LIVE Все сделки, слухи и обсуждения – в одном материале.