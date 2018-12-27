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Анатолия Голышева оштрафовали за симуляцию

Анатолия Голышева оштрафовали за симуляцию
Хоккей / КХЛ

Нападающий екатеринбургского «Автомобилиста» Анатолий Голышев оштрафован, информирует официальный сайт Континентальной хоккейной лиги. Форвард наказан за симуляцию во встрече с хоккейным клубом «Авангард» (3:2).

«На основании представленных материалов принято решение наложить на нападающего «Автомобилиста» Анатолия Голышева наказание по п.4.5. статьи 27 дисциплинарного регламента КХЛ («Симуляция») и подвергнуть денежному штрафу», — указано в сообщении на сайте лиги.

Посмотреть видео можно также на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.

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