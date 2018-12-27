«Куньлунь» подписал контракт с экс-форвардом «Флориды» и «Ванкувера»

Китайский клуб «Куньлунь Ред Стар» подписал соглашение с канадским нападающим Дрю Шором, информирует официальный сайт Континентальной хоккейной лиги. Контракт с 27-летним хоккеистом рассчитан до конца текущего сезона.



Большую часть карьеры Шор провёл в лигах Северной Америки. В НХЛ нападающий защищал цвета «Флориды Пантерз», «Калгари Флэймз» и «Ванкувер Кэнакс», всего в лиге форвард провёл 94 матча, записав в актив 26 (9+17) баллов. С сезона-2016/17 Шор переехал в чемпионат Швейцарии, где играл в «Клотене» и «Цюрихе». В прошлом сезоне нападающий заработал 23 (5+18) балла в 36 встречах. В 16 играх текущего чемпионата Шор набрал 10 (4+6) очков.



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