Голкипер клуба Национальной хоккейной лиги «Монреаль Канадиенс» Кэри Прайс получил травму нижней части тела и не сыграет с «Флоридой Пантерз», информирует официальный сайт клуба.



В субботнем матче с «Вегас Голден Найтс» (4:3 ОТ) 31-летний вратарь сделал 23 сейва. Это была последняя игра перед рождественским перерывом. В 30 матчах сезона Прайс одержал 15 побед при коэффициенте надёжности 2,84 и 90,4% отражённых бросков.



Поездка «Монреаля» продолжится матчем с «Тампа-Бэй Лайтнинг» и встречей с «Даллас Старз».



Также в четверг «Канадиенс» тренировались без форвардов Брэндана Галлахера (простуда) и Эндрю Шоу (личные причины).



Календарь матчей регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги сезона-2018/19