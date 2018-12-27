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Прайс получил травму нижней части тела и не сыграет с «Флоридой»

Прайс получил травму нижней части тела и не сыграет с «Флоридой»
Хоккей / НХЛ

Голкипер клуба Национальной хоккейной лиги «Монреаль Канадиенс» Кэри Прайс получил травму нижней части тела и не сыграет с «Флоридой Пантерз», информирует официальный сайт клуба.

В субботнем матче с «Вегас Голден Найтс» (4:3 ОТ) 31-летний вратарь сделал 23 сейва. Это была последняя игра перед рождественским перерывом. В 30 матчах сезона Прайс одержал 15 побед при коэффициенте надёжности 2,84 и 90,4% отражённых бросков.

Поездка «Монреаля» продолжится матчем с «Тампа-Бэй Лайтнинг» и встречей с «Даллас Старз».

Также в четверг «Канадиенс» тренировались без форвардов Брэндана Галлахера (простуда) и Эндрю Шоу (личные причины).

Календарь матчей регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги сезона-2018/19

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