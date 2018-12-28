Один из лучших снайперов МХЛ Сергей Гончарук продолжит карьеру в «Торпедо»

Нападающий МХК «Атланты» Сергей Гончарук перешёл в систему «Торпедо», информирует официальный сайт нижегородского клуба.
Молодой крайний нападающий является воспитанником тольяттинского хоккея. В 2016 году на драфте КХЛ он был выбран «Адмиралом», и в течение двух сезонов выступал за дальневосточный клуб в Молодёжной хоккейной лиге.
В прошлом сезоне 19-летний форвард стал третьим бомбардиром «Тайфуна», набрав в 57 матчах 43 (17+26) очка. В нынешнем чемпионате Сергей являлся одним из лучших бомбардиров «Атлантов» (35 очков в 31 игре) и седьмым снайпером во всей лиге (19 шайб).
Контракт хоккеиста позволяет ему выступать в трёх командах нижегородской клубной системы — «Торпедо», ХК «Саров» и «Чайка».
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