Саморуков: три-четыре удаления были спорными

Защитник сборной России Дмитрий Саморуков прокомментировал победу над Данией (4:0) в первом матче молодёжного чемпионата мира-2019.

«Игру оценили удовлетворительно, были ошибки, много соперник в большинстве играл, будем стараться улучшать свою игру. Много действовали в зоне атаки, но до бросков дело доходило нечасто. Недооценки датчан не было, здесь все команды сильны, поэтому старались сыграть хорошо. Понимали, что легко не будет.

Неважно, как вчера сыграли канадцы или как завтра, это не влияет на нас. Мы вышли с хорошим настроем. То, что трибуны поддерживали соперника, не повлияло. Когда играешь на больших аренах, то фокусируешься на игре, тебя не волнует, как орут. Это не сбивает с ритма игры.

Удаления? Странно, мы только недавно обсуждали новые правила, а удаления три-четыре были спорными. Но по новым правилам они считаются обычными, будем работать над этим», — цитирует Саморукова Sport24.

В матче с Данией сборная России заработала 26 штрафных минут.