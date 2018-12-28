Подколзин: скорости и борьба другие на МЧМ, но меня готовили

Нападающий сборной России Василий Подколзин прокомментировал победу над командой Дании (4:0) в стартовом матче молодёжного чемпионата мира.

«Это была моя первая игра на таком высоком уровне. Мне довелось сыграть с ребятами, которые на два года старше. Скорости, борьба другие, но я привык, меня готовили.



С чехами будет тяжёлая игра, много борьбы. Не думаю, что будет закрытый хоккей. Сейчас восстановимся и будем готовиться к матчу.

Стараюсь максимально абстрагироваться от разговоров, не читаю прессу, просто сконцентрирован на чемпионате мира», — цитирует Подколзина официальный сайт ФХР.

В матче с Данией Подколзин заработал 2 минуты штрафа и нанёс один бросок в створ, проведя на льду 13 минут и 45 секунд.