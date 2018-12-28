Швеция обыграла Словакию на МЧМ-2019, несмотря на гол в свои ворота

Молодёжная сборная Швеции во втором туре группового этапа чемпионата мира победила команду Словакии – 5:2.

Турнирная таблица и результаты всех матчей молодёжного чемпионата мира 2019 года

Главным героем встречи стал форвард победителей Эмиль Бемстрём, оформивший дубль. Также в составе Швеции отличились Эрик Бреннстрём, Лукас Эльвенес и Исак Лундестрём. У словаков голы на счету Адама Лишки и Милоша Фафрака. При счёте 4:1 свои ворота поразил Филип Свенингссон.

Видео автогола можно посмотреть в «твиттере» Hockey Daily.

Молодёжный чемпионат мира проходит с 27 декабря 2018 года по 6 января 2019-го в Ванкувере и Виктории.



Во третьем туре сборная Швеции встретится с CША, словаки – с финнами.