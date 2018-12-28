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Швеция обыграла Словакию на МЧМ-2019, несмотря на гол в свои ворота

Швеция обыграла Словакию на МЧМ-2019, несмотря на гол в свои ворота
Хоккей / МЧМ по хоккею 2019

Молодёжная сборная Швеции во втором туре группового этапа чемпионата мира победила команду Словакии – 5:2.

Турнирная таблица и результаты всех матчей молодёжного чемпионата мира 2019 года

Главным героем встречи стал форвард победителей Эмиль Бемстрём, оформивший дубль. Также в составе Швеции отличились Эрик Бреннстрём, Лукас Эльвенес и Исак Лундестрём. У словаков голы на счету Адама Лишки и Милоша Фафрака. При счёте 4:1 свои ворота поразил Филип Свенингссон.

Видео автогола можно посмотреть в «твиттере» Hockey Daily.

Молодёжный чемпионат мира проходит с 27 декабря 2018 года по 6 января 2019-го в Ванкувере и Виктории.

Во третьем туре сборная Швеции встретится с CША, словаки – с финнами.

U20 ЧМ-2019
28 декабря 2018, пятница. 02:30 МСК
Словакия U20
2:5
1:2, 0:1, 1:2
Швеция U20
0:1 – Эльвенес – 11:42 (5x5), 1:1 – Лишка (Грегорчак, Фегервары) – 13:43 (5x4), 1:2 – Бемстрём (Хугг, Лундквист) – 16:12 (5x5), 1:3 – Бемстрём (Эльвенес, Сандин) – 26:40 (5x4), 1:4 – Бреннстрём (Лундестрём, Боквист) – 45:09 (5x4), 2:4 – Фафрак – 48:57 (5x5), 2:5 – Лундестрём – 52:37 (5x5)
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