Василевский дважды подряд спас «Тампу» от неминуемого гола

В матче регулярного чемпионата НХЛ «Тампа-Бэй Лайтнинг» принимает «Филадельфию Флайерз» (после второго периода «молнии» ведут со счётом 5:2). Уверенной игрой отметился голкипер хозяев Андрей Василевский. В середине первого периода, когда «Тампа» играла в меньшинстве после удаления Тайлера Джонсона за задержку клюшкой, гости создали опаснейший момент. Форвард «Флайерз» Уэйн Симмондс дважды в упор бросал с пятачка, но Василевский был непробиваем.

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До старта игрового дня Василевский шёл на втором месте в лиге по проценту отражённых бросков (92,8%), уступая лишь голкиперу «Бостон Брюинз» Ярославу Галаку.