Видеообзор матча Россия — Дания на МЧМ-2019

Молодёжная сборная России стартовала с победы на чемпионате мира, обыграв команду Дании со счётом 4:0.

Счёт на седьмой минуте открыл Виталий Кравцов, реализовав большинство. В концовке второго периода преимущество команды удвоил Александр Романов. В третьем игровом отрезке россияне вновь отличились в формате «5 на 4»: заброшенная шайба на счету Павла Шэна. Точку в матче поставил Иван Морозов, поразив пустые ворота. Даниил Тарасов оформил шат-аут, отразив 20 бросков. Романов стал самым результативным игроком встречи, набрав 3 очка (1+2).

Посмотреть видеообзор матча можно в «твиттере» IIHF.



В следующем туре сборная России встретится с Чехией, а датчане сыграют с командой Швейцарии.



Российская команда попала в группу А, где её соперниками являются сборные Канады, Чехии, Швейцарии и Дании.