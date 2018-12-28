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Сборная Финляндии разгромила Казахстан и одержала первую победу на МЧМ-2019

Сборная Финляндии разгромила Казахстан и одержала первую победу на МЧМ-2019
Хоккей / МЧМ по хоккею 2019

Сборная Финляндии обыграла Казахстан в матче молодёжного чемпионата мира по хоккею 2019 года, который проходит в Канаде. Встреча закончилась со счётом 5:0 в пользу сборной Суоми.

Календарь молодёжного чемпионата мира

В составе победителей заброшенными шайбами отметились Отто Латвала, Аарне Талвиете, Самули Вайнионпяя, Каапо Каако и Алекси Хепонмиеми.

Финская команда одержала первую победу на турнире. В стартовом матче она проиграла шведской дружине со счётом 1:2. В следующем матче финны встретятся со словаками (30 декабря), а сборная Казахстана днём ранее сыграет с американцами.

Сборная России в первом матче на турнире обыграла датчан со счётом 4:0. Следующий матч подопечные Валерия Брагина проведут с чехами (29 декабря).

U20 ЧМ-2019
28 декабря 2018, пятница. 06:30 МСК
Финляндия U20
5:0
2:0, 1:0, 2:0
Казахстан U20
1:0 – Латвала (Виртанен, Юлёнен) – 12:52 (5x5), 2:0 – Талвитие – 15:08 (5x5), 3:0 – Вайнионпяя (Пуустинен) – 32:49 (5x5), 4:0 – Какко (Лунделль, Юлёнен) – 47:17 (5x5), 5:0 – Хепониеми (Купари, Йокихарью) – 49:13 (5x5)
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