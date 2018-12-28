Сборная Финляндии разгромила Казахстан и одержала первую победу на МЧМ-2019

Сборная Финляндии обыграла Казахстан в матче молодёжного чемпионата мира по хоккею 2019 года, который проходит в Канаде. Встреча закончилась со счётом 5:0 в пользу сборной Суоми.



Календарь молодёжного чемпионата мира



В составе победителей заброшенными шайбами отметились Отто Латвала, Аарне Талвиете, Самули Вайнионпяя, Каапо Каако и Алекси Хепонмиеми.

Финская команда одержала первую победу на турнире. В стартовом матче она проиграла шведской дружине со счётом 1:2. В следующем матче финны встретятся со словаками (30 декабря), а сборная Казахстана днём ранее сыграет с американцами.

Сборная России в первом матче на турнире обыграла датчан со счётом 4:0. Следующий матч подопечные Валерия Брагина проведут с чехами (29 декабря).