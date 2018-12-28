Подколзин — о дебюте в КХЛ: Дацюк сказал: «Не отдашь пас — ругаться не буду»

Нападающий системы СКА Василий Подколзин вспомнил, как дебютировал в Континентальной хоккейной лиге. Это произошло в ноябрьской игре с «Автомобилистом», на тот момент хоккеисту было 17 лет.



«Перед игрой все ребята поддерживали. На разминке подъезжали, говорили: «Не переживай, во всём поможем, все свои». На самом деле я не думал, что выйду играть. Но в какой-то момент тренеры сказали разминаться. А я уж замерз к тому моменту, мы сидели рядом с Магнусом Хелльбергом, разговаривали — точнее, пытались, на английском же.



Наверное, это был не лучший дебют, я очень переживал, это мешало. Не смог показать, на что способен. Когда тренеры объявили, что мы выходим тройкой с Павлом Дацюком и Никитой Гусевым, был как раз рекламный тайм-аут. Ко мне сначала подошёл Дацюк, говорит: «Не переживай, успокойся, если передачу мне не отдашь, я не буду ругаться».



Потом уже надо выходить играть, а у меня ступор — тут я сам к Гусеву подъехал. Так что мне тяжело было не в плане игры, а из-за эмоций. Не смог справиться. Хотя после матча все поздравляли, говорили, что бросок в створ — уже достижение для первого матча!» — цитирует игрока официальный сайт «СКА-Невы».

17-летний Подколзин дебютирует в КХЛ в матче СКА — «Автомобилист»