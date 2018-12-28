Матч «Спартак» — «Барыс» начнётся с минуты молчания в память о Евгении Зимине

Ближайшая домашняя игра «Спартака» в Континентальной хоккейной лиге (3 января с «Барысом») начнётся с минуты молчания в память о Евгении Зимине, скончавшемся сегодня, 28 декабря, на 72-м году жизни. Об этом корреспонденту «Чемпионата» Павлу Панышеву сообщили в пресс-службе московского клуба.



Зимин — незаменимый игрок в составе «Спартака», который во второй половине 60-х годов прошлого века дважды становился лучшей командой страны. Он навсегда останется в народной памяти благодаря голу в ворота ЦСКА в решающем матче чемпионата страны 1969 года, а также шайбе, ставшей для сборной СССР первой в знаменитой Суперсерии с канадскими профессионалами.



Зимин защищал цвета красно-белых с 1965 по 1974 год. В составе сборной СССР стал олимпийским чемпионом в 1968 и 1972 годах, а также двукратным чемпионом мира (1969 и 1971).

Прощание с Евгением Зиминым состоится 29 декабря в 11:30 мск в Николо-Архангельском крематории.