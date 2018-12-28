«Сибирь» — «Авангард»: Налимов займёт место в воротах гостей

«Сибирь» и «Авангард» объявили составы на матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. Встреча состоится сегодня, 28 декабря, начало – в 15:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию игры.



«Сибирь»:



Тейлор (Красиков);

Логинов – Алексеев, Принс – Комаров – Пельтола;

Игнатович – Демидов, Михайлов – Саюстов – Миловзоров;

Савченко – Лукин, Карон – Пешехонов – Шаров;

Воробей – Климонтов, Первушин – Романцев – Ткаченко.



«Авангард»:



Налимов (Бобков);

Медведев – Франсон, Широков – Зернов – Михеев;

Емелин – Покка, Шумаков – Деарне – Петров;

Пивцакин – Чудинов, Тальбо – Семёнов – Кошелев;

Березин, Фисенко – Стась – Галимов, Манукян.

Команды встречались 24 декабря в Балашихе, и тогда омская команда победила со счётом 3:1.