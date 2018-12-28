Показать ещё Все новости
Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0)
Главная / Хоккей /

«Металлург» потерпел первое поражение на Кубке Шпенглера

«Металлург» потерпел первое поражение на Кубке Шпенглера
Хоккей / Прочие

Магнитогорский «Металлург» уступил «КалПе» в матче Кубка Шпенглера. Игра закончилась со счётом 1:0 ОТ в пользу финской команды.

Судьба встречи решилась в овертайме, поскольку командам не удалось порадовать болельщиков шайбами в основное время. Автором единственной шайбы стал Томми Йокинен.

В группе с «Магниткой» и финским клубом выступает «Оцеларжи Тршинец». В первом матче уральцы, занявшие второе место в своей тройке, обыграли чешский клуб в серии буллитов. В другую группу попали швейцарский «Давос», сборная Канады и немецкий клуб «Томас Сабо Айс Тайгерс». Во втором матче дня канадская команда встретится с немецким клубом.

Кубок Шпенглера
28 декабря 2018, пятница. 17:10 МСК
Металлург Мг
Магнитогорск
0:1
0:0, 0:0, 0:0, 0:1
КалПа
Куопио
0:1 – Йокинен (Риссанен, Лескинен) – 62:47 (5x5)
Комментарии (0)
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент