«Металлург» потерпел первое поражение на Кубке Шпенглера

Магнитогорский «Металлург» уступил «КалПе» в матче Кубка Шпенглера. Игра закончилась со счётом 1:0 ОТ в пользу финской команды.



Судьба встречи решилась в овертайме, поскольку командам не удалось порадовать болельщиков шайбами в основное время. Автором единственной шайбы стал Томми Йокинен.



В группе с «Магниткой» и финским клубом выступает «Оцеларжи Тршинец». В первом матче уральцы, занявшие второе место в своей тройке, обыграли чешский клуб в серии буллитов. В другую группу попали швейцарский «Давос», сборная Канады и немецкий клуб «Томас Сабо Айс Тайгерс». Во втором матче дня канадская команда встретится с немецким клубом.