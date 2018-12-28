Цулыгин: не могу сказать, что проблема дисциплины в «Салавате» — самая главная

Главный тренер «Салавата Юлаева» Николай Цулыгин подвёл итоги матча с «Куньлунь Ред Стар» (5:0).



«Здорово начали игру, уже в первом периоде смогли повести в счёте — то, что не получалось в предыдущих играх, «Салавату» приходилось отыгрываться. Где-то могли это сделать, где-то не отыгрывались. Очень здорово, что смогли выстоять в меньшинстве, которое мы получили в конце первого периода, то есть не дали сопернику забить. И в третьем периоде сыграли грамотно по счёту и довели игру до победы. Ребята — молодцы, выложились сегодня по полной, правильно сыграли.



Три драки? Никто не хотел уступать. Не могу сказать, что сейчас проблема дисциплины в команде — самая главная. Я доволен командой. Удаление Хохрякова? Я не видел, что там произошло, надо пересмотреть», — передаёт слова Цулыгина корреспондент «Чемпионата» Азат Алтынчурин.

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