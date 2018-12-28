Никитин: у Калинина, Робинсона и Телегина повреждения, они их залечивают

Главный тренер ЦСКА Игорь Никитин поделился мнением о победе в игре с «Ак Барсом» (4:2).



«Играли с хорошей командой. Понимали, что «Ак Барс» будет до конца держать нас в тонусе. Как только сбавили обороты — счёт сократился до опасного. Но в конце выстояли, довольны победой.



Ждём, чтобы наша молодёжная сборная выиграла чемпионат мира, Сане Романову желаем удачи. Как правило, те игроки, которые борются за золотые медали, в дальнейшем успешно выступают.



У Калинина, Робинсона, Телегина повреждения, они их залечивают. О сроках возвращения пока ничего не могу сказать. Основная масса уже тренируется, ждём их в ближайшее время. Толчинский был готов сыграть сегодня, но решили его поберечь», — передаёт слова Никитина корреспондент «Чемпионата» Павел Панышев.

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