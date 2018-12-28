«Торпедо» обыграло рижское «Динамо» в серии буллитов

«Торпедо» переиграло рижское «Динамо» со счётом 3:2 Б в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, который прошёл в столице Латвии.

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Первый период оказался безголевым, в концовке второго игрового отрезка гости открыли счёт стараниями Энди Мили. В третьей двадцатиминутке преимущество команды Дэвида Немировски укрепил Владимир Галузин, на что хозяева ответили шайбой Кристапса Зиле в большинстве. За полторы минуты до окончания третьего периода Мартиньш Дзиеркалс восстановил равновесие. Судьба противостояния решилась в серии буллитов, где удача оказалась на стороне гостей.



30 декабря рижане примут на своей площадке московских одноклубников, «Торпедо» в этот же день встретится в Москве с ЦСКА.

Видео основных моментов матча доступно на официальном сайте КХЛ.