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«Торпедо» обыграло рижское «Динамо» в серии буллитов

«Торпедо» обыграло рижское «Динамо» в серии буллитов
Хоккей / КХЛ

«Торпедо» переиграло рижское «Динамо» со счётом 3:2 Б в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, который прошёл в столице Латвии.

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Первый период оказался безголевым, в концовке второго игрового отрезка гости открыли счёт стараниями Энди Мили. В третьей двадцатиминутке преимущество команды Дэвида Немировски укрепил Владимир Галузин, на что хозяева ответили шайбой Кристапса Зиле в большинстве. За полторы минуты до окончания третьего периода Мартиньш Дзиеркалс восстановил равновесие. Судьба противостояния решилась в серии буллитов, где удача оказалась на стороне гостей.

30 декабря рижане примут на своей площадке московских одноклубников, «Торпедо» в этот же день встретится в Москве с ЦСКА.

Видео основных моментов матча доступно на официальном сайте КХЛ.

КХЛ - регулярный чемпионат
28 декабря 2018, пятница. 20:30 МСК
Динамо Р
Рига
2:3
0:0, 0:1, 2:1, 0:0, 0:1
Торпедо
Нижний Новгород
0:1 – Мили (Саболич, Хольм) – 38:05 (5x5), 0:2 – Галузин (Баранцев, Орлов) – 43:12 (5x5), 1:2 – Зиле (Балинскис, Дарзиньш) – 54:28 (6x4), 2:2 – Дзиеркалс (Зиле) – 58:31 (5x5), 2:3 – Мили – 65:00 ( ПБ)
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