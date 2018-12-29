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Сборная России обыграла Чехию, одержав вторую победу подряд на МЧМ

Сборная России обыграла Чехию, одержав вторую победу подряд на МЧМ
Хоккей / МЧМ по хоккею 2019

Молодёжная сборная России одержала вторую победу на чемпионате мира — 2019, обыграв команду Чехии со счётом 2:1.

На 18-й минуте счёт открыл Артём Галимов, отличившийся в меньшинстве. Свою вторую шайбу россияне также забросили, играя в формате «4 на 5», — в конце второго периода контратаку два в два точным броском после передачи Павла Шэна завершил Николай Коваленко. Ещё до перерыва чехи отыграли одну шайбу усилиями Яхима Конделика, реализовавшего большинство.

В следующем туре сборная России встретится со Швейцарией, а чехи сыграют с командой Канады.

Молодёжный чемпионат мира пройдёт с 27 декабря по 6 января в Ванкувере и Виктории. Российская команда попала в группу А, где её соперниками являются сборные Канады, Чехии, Швейцарии и Дании.

Россия обыграла Чехию, есть вторая победа на МЧМ! LIVE
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U20 ЧМ-2019
29 декабря 2018, суббота. 04:00 МСК
Чехия U20
1:2
0:1, 1:1, 0:0
Россия U20
0:1 – Галимов (Слепец) – 17:05 (4x5), 0:2 – Коваленко (Шэн) – 35:03 (4x5), 1:2 – Конделик (Квасничка, Плашек) – 35:38 (5x4)
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