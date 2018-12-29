Какое место в группе займёт молодёжная сборная России?

Молодёжная сборная России одержала вторую победу на чемпионате мира — 2019, обыграв команду Чехии со счётом 2:1.



На 18-й минуте счёт открыл Артём Галимов, отличившийся в меньшинстве. Свою вторую шайбу россияне также забросили, играя в формате «4 на 5» — в конце второго периода контратаку два в два точным броском после передачи Павла Шэна завершил Коваленко. Ещё до перерыва чехи отыграли одну шайбу усилиями Яхима Конделика, реализовавшего большинство.



После двух матчей в активе сборной России 6 очков. Столько же у Канады, два очка у Чехии, одно у Швейцарии и ноль у Дании. Предлагаем принять участие в опросе «Какое место в группе займёт молодёжная сборная Россия?».