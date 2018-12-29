МЧМ-2019: видеообзор победы молодёжной сборной России над Чехией

Молодёжная сборная России одержала вторую победу на чемпионате мира — 2019, обыграв команду Чехии со счётом 2:1.

На 18-й минуте счёт открыл Артём Галимов, отличившийся в меньшинстве. Свою вторую шайбу россияне также забросили, играя в формате «4 на 5», — в конце второго периода контратаку два в один точным броском после передачи Павла Шэна завершил Николай Коваленко. Ещё до перерыва чехи отыграли одну шайбу усилиями Яхима Конделика, реализовавшего большинство.

Посмотреть видеообзор матча можно в «твиттере» IIHF.

В следующем туре сборная России встретится со Швейцарией, а чехи сыграют с командой Канады.

Молодёжный чемпионат мира проходит с 27 декабря по 6 января в Ванкувере и Виктории. Российская команда попала в группу А, где её соперниками являются сборные Канады, Чехии, Швейцарии и Дании.

Какое место в группе займёт молодёжная сборная России?