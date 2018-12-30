История личных встреч сборных России и Швейцарии на молодёжных чемпионатах мира

Завтра, 31 декабря, в третьем матче чемпионата мира молодёжная сборная России встретится с командой Швейцарии. Игра начнётся в 04:00 мск.

Турнирная таблица и результаты всех матчей молодёжного чемпионата мира 2019 года

Сборные России и Швейцарии встречались на молодёжных чемпионатах мира 16 раз. Россияне одержали 13 побед, два матча завершились вничью.