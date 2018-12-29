Нападающий Сергей Барбашев подписал контракт с новокузнецким «Металлургом», информирует официальный сайт команды.



26-летний форвард в этом сезоне провёл за «Сибирь» 14 матчей, в которых не отметился заброшенными шайбами и сделал одну результативную передачу. В 18 играх ВХЛ за новокузнецкий «Металлург» он набрал 17 (8+9) очков при полезности «+10».

Барбашев выступал за «Металлург» с октября, а последние матчи новокузнечан пропустил по причине травмы. До недавнего времени спортивные права на нападающего принадлежали «Сибири», которая в рамках договора между клубами о сотрудничестве командировала Сергея в расположение «Металлурга». Позже «Сибирь» расторгла контракт с форвардом, и он подписал полноценное соглашение с «Кузней».