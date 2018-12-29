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СКА отыгрался с 0:2 и победил «Адмирал», у Якупова — победный гол

СКА отыгрался с 0:2 и победил «Адмирал», у Якупова — победный гол
Хоккей / КХЛ

Во Владивостоке местный «Адмирал» уступил петербургскому СКА, встреча завершилась в овертайме со счётом 2:3 ОТ.

В первом периоде команда хозяев обеспечила себе преимущество в две шайбы благодаря точным броскам Юрия Козловского и Александра Стрельцова. Во втором периоде «Адмирал» лишь раз бросил в створ ворот соперника, но сохранил разницу в счёте. СКА сумел забить на 51-й минуте, отличился Давид Рундблад, вскоре защитник оформил дубль. Встреча перешла в овертайм, где гости завоевали победу благодаря голу Наиля Якупова.

КХЛ - регулярный чемпионат
29 декабря 2018, суббота. 12:30 МСК
Адмирал
Владивосток
2:3
2:0, 0:0, 0:2, 0:1
СКА
Санкт-Петербург
1:0 – Козловский (Мищенко) – 06:33 (5x4), 2:0 – Стрельцов (Коньков) – 08:30 (5x5), 2:1 – Рундблад (Дацюк) – 49:19 (5x4), 2:2 – Рундблад (Барабанов) – 52:23 (5x5), 2:3 – Якупов (Бывальцев) – 61:05 (3x3)
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