СКА отыгрался с 0:2 и победил «Адмирал», у Якупова — победный гол

Во Владивостоке местный «Адмирал» уступил петербургскому СКА, встреча завершилась в овертайме со счётом 2:3 ОТ.



В первом периоде команда хозяев обеспечила себе преимущество в две шайбы благодаря точным броскам Юрия Козловского и Александра Стрельцова. Во втором периоде «Адмирал» лишь раз бросил в створ ворот соперника, но сохранил разницу в счёте. СКА сумел забить на 51-й минуте, отличился Давид Рундблад, вскоре защитник оформил дубль. Встреча перешла в овертайм, где гости завоевали победу благодаря голу Наиля Якупова.