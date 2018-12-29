СКА впервые с 2012 года одержал победу перед новогодними праздниками

Во Владивостоке местный «Адмирал» уступил петербургскому СКА, встреча завершилась в овертайме со счётом 2:3 ОТ. Таким образом, «армейский» клуб впервые с 2012 года одержал победу в последнем матче календарного года.



28 декабря 2013-го — СКА 1:2 «Салават»

28 декабря 2014-го — СКА 1:2 «Динамо» М

26 декабря 2015-го — «Салават» 2:1 СКА

29 декабря 2016-го — СКА 1:2 «Локомотив»

29 декабря 2017-го — «Динамо» Мн 6-3 СКА.

СКА отыгрался с 0:2 и победил «Адмирал», у Якупова — победный гол

В первом периоде команда хозяев обеспечила себе преимущество в две шайбы благодаря точным броскам Юрия Козловского и Александра Стрельцова. Во втором периоде «Адмирал» только один раз бросил в створ ворот соперника, но сохранил разницу в счёте. СКА сумел забить на 51-й минуте, отличился Давид Рундблад, вскоре защитник оформил дубль. Встреча перешла в овертайм, где гости завоевали победу благодаря голу Наиля Якупова.



Календарь игр регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона-2018/19