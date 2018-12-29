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«Нефтехимик» подтвердил информацию о расторжении контракта с Назаровым

«Нефтехимик» подтвердил информацию о расторжении контракта с Назаровым
Хоккей / КХЛ

«Нефтехимик» на своём официальном сайте объявил об уходе главного тренера Андрея Назарова. Ранее об этом сообщал «Чемпионат».

Контракт со специалистом расторгнут по соглашению сторон. Кроме того, команду покинули тренеры Игорь Петров и Вячеслав Гусов. Как и сообщал ранее «Чемпионат», Назаров по собственному желанию вышел из совета директоров клуба. Исполняющим обязанности главного тренера «волков» назначен Вячеслав Буцаев. Под его руководством клуб из Нижнекамска проиграл рижскому «Динамо» (0:2) и «Словану» (1:3). В настоящий момент серия поражений команды насчитывает шесть матчей.

Назаров возглавлял «Нефтехимик» с 2016 года. В прошлом сезоне нижнекамский клуб пробился в плей-офф, где в первом раунде потерпел поражение в серии с «Трактором» (1-4).

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В «Нефтехимике» уже назвали имя преемника Андрея Назарова.
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