Капитан «Нефтяника»: самовар нам для красоты. Чтобы заварить чай, есть чайники

Капитан «Нефтяника» Максим Хапов прокомментировал победу со счётом 3:2 Б в игре с «Торосом», которая прошла в рамках «Русской классики». По традиции, команда, победившая в этом матче, получает главный приз — самовар.



«Мы сломали традицию. До этого всегда гости выигрывали, поэтому мы сегодня очень хотели победить, да и в принципе каждый матч пытаемся выиграть. Сегодня немного необычные условия, всё понравилось. Давно не играли на улице.



На тренировках отрабатываем буллиты. Кого тренеры поставили, тот и бил. Видимо, угадали. Буллиты должен каждый уметь бить. Я на буллите ехал и смотрел, что буду делать. Я отрабатываю буллиты, поэтому знаю, что буду делать.



Освещения было мало, шайбы в углу почти не видно. Площадка поменьше, а так, ничего такого. Не нанёс под глаза специальную краску, потому что посмотрел, что прожекторы не очень сильно светят. Это специальная антибликовая краска, а света сильного не было. Хотел для имиджа посветиться перед камерами с этими полосками, но не стал.



Самовар — чисто для красоты. Чтобы заварить чай, у нас есть чайники. Не видел, как человек выиграл 1 миллион рублей, попав в дырочку, но слышал об этом. Я вообще так не попаду, наверное», — передаёт слова Хапова корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.

«Нефтяник» обыграл по буллитам «Торос» в «Русской классике»