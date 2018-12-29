Гизатуллин: в ВХЛ от команды из КХЛ остаётся только название

Главный тренер «Нефтяника» Ильнур Гизатуллин поделился эмоциями после победы в «Русской классике». Клуб из Альметьевска обыграл «Торос» со счётом 3:2 Б.



«Просили ребят построже в своей зоне играть, меньше ошибаться и чаще бросать. Хозяева раньше никогда не выигрывали «Русскую классику», потому что соперник побеждал. Значит на тот момент, гости оказывались сильнее. Сегодня мы были готовы сломать эту традицию. Сегодня была седьмая классика, а мне нравится эта цифра.



Как смотрятся бывшие команды КХЛ на нашем фоне? Ну вы знаете, если они меняют состав на 80%, то от них остаётся только название. Команды меняются в корне. Но всё равно, в некоторых матчах имя играет свою роль, когда соперник смотрит, что играет с «Ладой» или «Югрой». Именитые игроки, которые попадают в ВХЛ, должны понимать, что это тоже хорошая лига. Если они это понимают, то играют, бегают, толкаются. Возможно здесь мастерства немного поменьше, а всё остальное такое же. К сожалению, бывают и такие игроки, которые думают, что в ВХЛ можно на одном коньке играть, но их жизнь за это наказывает.



В КХЛ из ВХЛ можно пробиться только через работу и огромное желание. Порой игроки выходят из школы не совсем обученными, с ними приходится заниматься той программой, которая должна была быть в школе», – передаёт слова Гизатуллина корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.

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