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«Вегас» прервал победную серию «Лос-Анджелеса», у Ковальчука «-2»

«Вегас» прервал победную серию «Лос-Анджелеса», у Ковальчука «-2»
Хоккей / НХЛ

«Вегас Голден Найтс» победил «Лос-Анджелес Кингз» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча прошла на арене «Стэйплс-центр» в Лос-Анджелесе и закончилась со счётом 4:1 (1:1, 1:0, 2:0) в пользу гостей. Таким образом, прервалась победная серия «Кингз», которая составляла четыре матча.

Календарь регулярного чемпионата НХЛ в сезоне-2018/19

В составе победителей по два балла за результативность набрали: Пол Штястны (1+1), Алекс Так (1+1) и Нейт Шмидт (0+2). Единственную шайбу «Кингз» забросил капитан команды Анже Копитар. Голкипер «Вегаса» Малкольм Суббэн отразил 30 бросков из 31.

Российский нападающий «Лос-Анджелеса» Илья Ковальчук провёл на льду 16 минут 50 секунд, нанёс два броска в створ ворот и окончил матч с показателем полезности «-2».

НХЛ - регулярный чемпионат
30 декабря 2018, воскресенье. 00:00 МСК
Лос-Анджелес Кингз
Лос-Анджелес
1:4
1:1, 0:1, 0:2
Вегас Голден Найтс
Парадайс
0:1 – Каррье (Икин, Холден) – 04:55 (5x5), 1:1 – Копитар (Уолкер, Иафалло) – 19:55 (5x5), 1:2 – Так (Штястны) – 32:26 (5x5), 1:3 – Карлссон (Шмидт) – 43:20 (5x5), 1:4 – Штястны (Так, Шмидт) – 57:28 (en)
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