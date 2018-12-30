Кучеров во второй раз в сезоне набрал очки в 10 матчах подряд

Российский нападающий клуба НХЛ «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров стал автором 18-й гола в нынешнем сезоне. В домашней встрече с «Монреаль Канадиенс» (6:5) он поразил ворота соперника на 28-й минуте в большинстве.

Таким образом, россиянин продлил результативную серию до 10 матчей. В этой встрече он также отметился передачей. Кучеров стал 14-м игроком в истории НХЛ, который в двух сезонах кряду оформил две или более 10-матчевые результативные серии. С сезона-1994/95 такое достижение покорялось только форварду «Питтсбург Пингвинз» Евгению Малкину (2007/08 и 2008/09).

В предыдущих 38 матчах он набрал 61 (17+44) балл за результативность. Всего в НХЛ на счету россиянина 395 (164+231) очка в 403 матчах.

Посмотреть видео гола Кучерова можно в официальном «твиттере» «Тампа-Бэй Лайтнинг».

Кучеров возглавляет бомбардирскую гонку в НХЛ. Ближайшим преследователем россиянина является нападающий «Колорадо Эвеланш» Микко Рантанен с 61 очком в активе. Его одноклубник Натан Маккиннон – третий (58 баллов).