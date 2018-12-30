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«Аризона» и «Ванкувер» добились гостевых побед

«Аризона» и «Ванкувер» добились гостевых побед
Хоккей / НХЛ

«Аризона Койотс» победил «Анахайм Дакс» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча прошла на арене «Хонда-центр» в Анахайме и закончилась со счётом 5:4 ОТ (1:2, 3:2, 0:0, 1:0) в пользу гостей. Это поражение стало для «Дакс» пятым кряду.

Календарь регулярного чемпионата НХЛ в сезоне-2018/19

Победную шайбу в овертайме забросил форвард гостей Ник Шмальц, в его активе 2 (1+1) очка. По два балла за результативность в составе «Аризоны» также набрали Оливер Экман-Ларссон (1+1), Алекс Гальченюк (0+2) и Клейтон Келлер (0+2).

Российский защитник «Койотс» Илья Любушкин провёл на льду 12 минут 28 секунд, нанёс один бросок в створ ворот, совершил 3 силовых приёма и отметился передачей при показателе полезности «+1».

В параллельной встрече «Калгари Флэймз» дома уступил «Ванкувер Кэнакс» — 2:3 ОТ (1:1, 1:1, 0:0, 0:1). Форвард «Ванкувера» Николай Голдобин очков не набрал.

НХЛ - регулярный чемпионат
30 декабря 2018, воскресенье. 06:00 МСК
Анахайм Дакс
Анахайм
4:5
2:1, 2:3, 0:0, 0:1
Аризона Койотс
Глендейл
1:0 – Каше (Ритчи, Монтур) – 00:46 (5x5), 2:0 – Спронг (Сильверберг, Хенрик) – 13:37 (5x4), 2:1 – Экман-Ларссон (Гальченюк, Келлер) – 19:43 (5x4), 3:1 – Хенрик (Ритчи) – 20:12 (5x4), 3:2 – Фишер (Любушкин, Гарланд) – 28:22 (5x5), 4:2 – Каше (Ритчи, Линдхольм) – 32:18 (5x5), 4:3 – Казинс (Круз) – 33:58 (5x5), 4:4 – Чикран (Шмальц, Гальченюк) – 34:37 (5x5), 4:5 – Шмальц (Келлер, Экман-Ларссон) – 60:33 (3x3)
НХЛ - регулярный чемпионат
30 декабря 2018, воскресенье. 06:00 МСК
Калгари Флэймз
Калгари
2:3
1:1, 1:1, 0:0, 0:1
Ванкувер Кэнакс
Ванкувер
0:1 – Бёзер (Эдлер, Берчи) – 05:08 (5x4), 1:1 – Янковски (Хэнифин) – 14:30 (4x5), 2:1 – Хэмоник (Янковски) – 28:46 (4x5), 2:2 – Петтерссон (Танев) – 31:37 (5x5), 2:3 – Эдлер (Бёзер) – 63:06 (3x3)
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