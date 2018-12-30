«Аризона» и «Ванкувер» добились гостевых побед

«Аризона Койотс» победил «Анахайм Дакс» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча прошла на арене «Хонда-центр» в Анахайме и закончилась со счётом 5:4 ОТ (1:2, 3:2, 0:0, 1:0) в пользу гостей. Это поражение стало для «Дакс» пятым кряду.

Календарь регулярного чемпионата НХЛ в сезоне-2018/19

Победную шайбу в овертайме забросил форвард гостей Ник Шмальц, в его активе 2 (1+1) очка. По два балла за результативность в составе «Аризоны» также набрали Оливер Экман-Ларссон (1+1), Алекс Гальченюк (0+2) и Клейтон Келлер (0+2).

Российский защитник «Койотс» Илья Любушкин провёл на льду 12 минут 28 секунд, нанёс один бросок в створ ворот, совершил 3 силовых приёма и отметился передачей при показателе полезности «+1».

В параллельной встрече «Калгари Флэймз» дома уступил «Ванкувер Кэнакс» — 2:3 ОТ (1:1, 1:1, 0:0, 0:1). Форвард «Ванкувера» Николай Голдобин очков не набрал.