Фаворит драфта НХЛ-2019 Хьюз пропустил второй матч МЧМ подряд из-за травмы

Сборная Швеции в третьем туре группового этапа молодёжного чемпионата мира победила команду США — 5:4 ОТ (1:0, 2:0, 1:4, 1:0).



Нападающий американцев Джек Хьюз пропустил второй матч подряд из-за травмы.



«Джек должен вернуться в строй в ближайшее время. Сегодня у него был хороший день. Впереди у команды день отдыха. Посмотрим, как будут обстоять дела у игрока завтра, после чего и примем решение», — приводит слова главного тренера американской сборной Майка Хастингса журналист Крис Питерс.



17-летний Хьюз является фаворитом драфта НХЛ в 2019 году. Во многих рейтингах североамериканских экспертов он занимает первое место.

В заключительном туре группового этапа сборная Швеции встретится с командой Казахстана, американцы — с финнами.