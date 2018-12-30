Куинн Хьюз: брат мог бы ярко проявить себя в матче со шведами

Защитник сборной США Куинн Хьюз после матча со шведами (4:5 ОТ) на молодёжном чемпионате мира выразил сожаление в связи с отсутствием брата, Джека, пропускавшего игру из-за травмы.



«Наверняка сегодня Джек принёс бы пользу нашей сборной. Это была бы его игра. Не хочу применять сослагательное наклонение, но, думаю, Джек мог бы ярко проявить себя в прошедшем матче. Никто не огорчён так, как брат. Надеюсь, он очень скоро вернётся на лёд, поскольку с каждым днём ему становится лучше», — приводит слова Хьюза официальный сайт ИИХФ.



В ходе игры «звёздно-полосатые» проигрывали со счётом 0:4, но сумели избежать поражения в основное время встречи, забросив четыре шайбы во второй половине третьего периода. Шведская сборная одержала 47-ю победу подряд на групповой стадии чемпионатов мира.



17-летний Джек Хьюз является фаворитом драфта НХЛ в 2019 году. Во многих рейтингах североамериканских экспертов он занимает первое место.

Младший будет круче Кейна и Мэттьюса. История братьев Хьюз В такой семье он мог стать только хоккеистом.