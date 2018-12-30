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«Ак Барс» — «Нефтехимик»: стали известны составы команд

«Ак Барс» — «Нефтехимик»: стали известны составы команд
Хоккей / КХЛ

«Ак Барс» и «Нефтехимик» объявили составы на матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, который пройдёт в Казани. Начало — в 15:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию игры. Казанская команда подходит к игре с принципиальным соперником с серией из трёх поражений.

«Ак Барс»

Подъяпольский (Шарыченков);
Батыршин — Лямкин, Секач — Азеведу — Зарипов;
Педан — Постма, Ткачёв — Основин — Галиев;
Яруллин — Марков, Лукоянов — Попов — Потапов;
Глухов — Свитов — Клинкхаммер, Кара.

«Нефтехимик»

Ежов (Коротаев);
Брынцев — Тимашов, Падакин — Нестрашил — Галимов;
Сергеев — Полашек, Няттинен — Руохомаа — Пуустинен;
Огурцов — Мусин, Хайруллин — Куликов — Порядин;
Семёнов, Шиксатдаров — Шарифьянов — Бикмуллин; Здунов.

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