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«Трактор» уступил «Куньлуню» и потерпел четвёртое поражение в последних 5 матчах

«Трактор» уступил «Куньлуню» и потерпел четвёртое поражение в последних 5 матчах
Хоккей / КХЛ

«Трактор» встречался с «Куньлунь Ред Стар» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, который прошёл в Челябинске. Игра закончилась со счётом 2:0 в пользу китайского клуба.

Гости открыли счёт в концовке второго периода стараниями Вилле Лаюнена. На предпоследней минуте матча Патрик Лунд установил окончательный счёт, отправив шайбу в пустые ворота. Голкипер «драконов» Александр Лазушин оформил шат-аут.

Подопечные Юсси Таполы прервали серию из пяти поражений, в свою очередь челябинский клуб проиграл в четвёртый раз за последние пять игр регулярного чемпионата. 3 января 2019 года «Куньлунь» примет на своей площадке «Адмирал», а «Трактор» на следующий день встретится в Челябинске с «Амуром».

КХЛ - регулярный чемпионат
30 декабря 2018, воскресенье. 15:00 МСК
Трактор
Челябинск
0:2
0:0, 0:1, 0:1
Куньлунь Ред Стар
Пекин
0:1 – Лаюнен (Ип) – 37:55 (5x5), 0:2 – Лунд (Лаюнен) – 58:26 (en)
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