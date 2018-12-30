«Трактор» уступил «Куньлуню» и потерпел четвёртое поражение в последних 5 матчах

«Трактор» встречался с «Куньлунь Ред Стар» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, который прошёл в Челябинске. Игра закончилась со счётом 2:0 в пользу китайского клуба.

Гости открыли счёт в концовке второго периода стараниями Вилле Лаюнена. На предпоследней минуте матча Патрик Лунд установил окончательный счёт, отправив шайбу в пустые ворота. Голкипер «драконов» Александр Лазушин оформил шат-аут.

Подопечные Юсси Таполы прервали серию из пяти поражений, в свою очередь челябинский клуб проиграл в четвёртый раз за последние пять игр регулярного чемпионата. 3 января 2019 года «Куньлунь» примет на своей площадке «Адмирал», а «Трактор» на следующий день встретится в Челябинске с «Амуром».