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Будете ли вы смотреть матч Россия — Канада в новогоднюю ночь?

Будете ли вы смотреть матч Россия — Канада в новогоднюю ночь?
Хоккей / МЧМ по хоккею 2019

1 января 2019 года сборная России встретится с Канадой на групповой стадии молодёжного чемпионата мира. Начало игры — в 4:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Календарь молодёжного чемпионата мира — 2019

«Чемпионат» предлагает вам принять участие в опросе «Будете ли вы смотреть матч Россия — Канада в новогоднюю ночь?».

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Есть повод не уснуть лицом в салате.

— Конечно! С самого начала матча.
— Попробую проснуться к третьему периоду, но не обещаю.
— Хочу, но не смогу.

Принять участие в опросе также можно на PlayBuzz.

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