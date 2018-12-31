Будете ли вы смотреть матч Россия — Канада в новогоднюю ночь?

1 января 2019 года сборная России встретится с Канадой на групповой стадии молодёжного чемпионата мира. Начало игры — в 4:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.



Календарь молодёжного чемпионата мира — 2019



«Чемпионат» предлагает вам принять участие в опросе «Будете ли вы смотреть матч Россия — Канада в новогоднюю ночь?».

Круче, чем оливье. 5 причин смотреть матч Россия – Канада на Новый год Есть повод не уснуть лицом в салате.

— Конечно! С самого начала матча.

— Попробую проснуться к третьему периоду, но не обещаю.

— Хочу, но не смогу.

Принять участие в опросе также можно на PlayBuzz.