1 января 2019 года сборная России встретится с Канадой на групповой стадии молодёжного чемпионата мира. Начало игры — в 4:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.
Календарь молодёжного чемпионата мира — 2019
«Чемпионат» предлагает вам принять участие в опросе «Будете ли вы смотреть матч Россия — Канада в новогоднюю ночь?».
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Есть повод не уснуть лицом в салате.
— Конечно! С самого начала матча.
— Попробую проснуться к третьему периоду, но не обещаю.
— Хочу, но не смогу.
Принять участие в опросе также можно на PlayBuzz.
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Один из них, Филипп Курашёв, уже сделал хет-трик и готовится к матчу со сборной России.