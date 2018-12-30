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«Локомотив» проиграл минскому «Динамо» и прервал серию из четырёх побед

«Локомотив» проиграл минскому «Динамо» и прервал серию из четырёх побед
Хоккей / КХЛ

«Локомотив» проиграл минскому «Динамо» со счётом 0:3 в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, который прошёл в Ярославле.

Минчане открыли счёт на 16-й минуте благодаря голу Алексея Терещенко, а в начале второго периода точным броском в составе гостей отметился Алексей Когалев. Подопечные Андрея Сидоренко укрепили преимущество на 40-й секунде третьего периода стараниями Андрея Костицына. Голкипер гостей Юнас Энрот оформил первый шат-аут в нынешнем сезоне.

«Железнодорожники» прервали серию из четырёх побед, а минский клуб выиграл в 4-й раз за последние шесть игр. Первый матч в 2019 году команда Дмитрия Квартальнова проведёт 4 января с рижским «Динамо», минчане в этот же день сыграют со СКА.

Видео основных моментов матча доступно на официальном сайте КХЛ.

КХЛ - регулярный чемпионат
30 декабря 2018, воскресенье. 17:00 МСК
Локомотив
Ярославль
0:3
0:1, 0:1, 0:1
Динамо Мн
Минск
0:1 – Терещенко (Хенкель, Лисовец) – 15:02 (5x5), 0:2 – Когалев (Лисовец, Буйницкий) – 21:28 (5x5), 0:3 – Костицын (Буйницкий) – 40:40 (5x5)
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