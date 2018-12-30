«Локомотив» проиграл минскому «Динамо» и прервал серию из четырёх побед

«Локомотив» проиграл минскому «Динамо» со счётом 0:3 в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, который прошёл в Ярославле.



Минчане открыли счёт на 16-й минуте благодаря голу Алексея Терещенко, а в начале второго периода точным броском в составе гостей отметился Алексей Когалев. Подопечные Андрея Сидоренко укрепили преимущество на 40-й секунде третьего периода стараниями Андрея Костицына. Голкипер гостей Юнас Энрот оформил первый шат-аут в нынешнем сезоне.



«Железнодорожники» прервали серию из четырёх побед, а минский клуб выиграл в 4-й раз за последние шесть игр. Первый матч в 2019 году команда Дмитрия Квартальнова проведёт 4 января с рижским «Динамо», минчане в этот же день сыграют со СКА.

Видео основных моментов матча доступно на официальном сайте КХЛ.