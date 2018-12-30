Сидоренко: акцентировали внимание на том, что «Локомотив» будет много атаковать

Главный тренер минского «Динамо» Андрей Сидоренко прокомментировал победу в матче с «Локомотивом» (3:0).



«Хочу всех поздравить с наступающим Новым годом. У «Динамо» сегодня заканчивалась выездная серия. Два матча мы провели неудачно, сегодня хотели сыграть достойно, добиться победы, тем более играли с «Локомотивом», который находится в лидерах. Я благодарен ребятам и доволен тем, как провели этот матч. Прежде всего сыграли на ноль, акцентировали внимание на том, что соперник будет очень много атаковать. Забили голы вовремя, удержали счёт, так что я доволен командой.



Переиграл ли сегодня наш опыт молодость «Локомотива»? Мы сегодня сыграли организованно, прекрасно понимали, что у нас есть опыт, и попросили сыграть правильно», — передаёт слова Сидоренко корреспондент «Чемпионата» Сергей Никулин.

«Локомотив» проиграл минскому «Динамо» и прервал серию из четырёх побед