Налимов: «Авангард» проявил характер и был вознаграждён за это

Вратарь «Авангарда» Иван Налимов прокомментировал победу в матче регулярного чемпионата КХЛ с «Барысом» (4:3 Б).

«Конечно, такие матчи редко выдаются. Мы сегодня показали наш сильный характер и были вознаграждены за это. В принципе, нормально играли, нам чуть-чуть не повезло. Но мы гнули свою линию: играли, терпели, шли вперед, боролись, не сдавались — и поэтому такой результат.

Я всегда должен быть готов помочь команде, я же не просто так там сижу. Поэтому просто спокойно начал готовиться, и всё. Просто играл, отбивал шайбы, и всё. Главное — играть в свою игру. Если мы сможем это делать, то будем очень часто выигрывать. Я верил сегодня в нашу победу и знал, что мы отыграемся и всё будет хорошо.

Мы с ребятами, с семьей и с девушкой посидим немного за столом, отпразднуем и ляжем спать. Уже надо будет готовиться к следующим играм. Первая тренировка у нас 2 января. Всех болельщиков поздравляю с наступающим Новым годом и желаю ярких эмоций, много улыбок, чтобы всегда были на позитиве, поменьше болели и наслаждались этой жизнью. А мы вас будем радовать!», — цитирует Налимова официальный сайт «Авангарда».